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Трагедія з батискафом: до місця загибелі “Титаніка” продовжать продавати квитки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Трагедія з батискафом: до місця загибелі

Туристичні поїздки до уламків “Титаніка” триватимуть, незважаючи на недавню трагедію з батискафом “Титан”, повідомляє Daily Mirror.

Експерт заявила виданню, що навіть після трагічної загибелі п’ятьох людей у підводному човні “Титан” туристичні занурення до місця аварії “Титаніка” відновляться.

Джессіка Сандерс, президент компанії RMS Titanic, Inc., яка здійснила 8 експедицій до уламків історичного лайнера, особисто знала одну з жертв – підводного дослідника Поля Анрі Наржоле. За словами Джесікі, вчений хотів би, щоб туризм до місця аварії продовжувався.

Сандерс пояснила, що, на його думку, “експедиція не повинна бути доступна лише для жменьки людей, які можуть дозволити собі дістатися туди”.

“Це складно, тому що це закінчилося трагедією. Але чи думаю я, що відповіддю цьому буде неможливість ніколи більше потрапити туди? Тоді це суперечило б переконанням людини, яку я глибоко поважала”, – додала подруга вченого.

Вона додала, що поділяла переконання свого покійного друга.

“Кожен повинен мати можливість побачити артефакти, і не лише мільйонер, мільярдер, військовий чи режисер повинні мати можливість спуститися до місця краху”, – заявила жінка.

Сандерс також попередила, що вибух батискафу “Титан” міг пошкодити уламки “Титаніка”:

“Ми турбувалися про те, що щось подібне може статися, коли вони тільки розпочинали свої туристичні спуски. За останню пару років у них було багато експедицій. Кажуть, що вони не завдали шкоди останкам корабля, але нам потрібно переконатись у цьому”, – розповіла вона виданню New York Post.

Глава RMS Titanic додала, що відвідування місця аварії історичного корабля схоже на “похід у музей”, де люди повинні з повагою ставитись до всього, що їх оточує.

Підводний човен “Титан”, ймовірно, постраждав від “катастрофічного вибуху”, а поле концентрації уламків було виявлено приблизно за 500 метрів від носа “Титаніка”.

Така відстань від аварії означає, що пасажирський лайнер навряд чи постраждав від вибуху дослідницької субмарини, але це ще не підтверджено остаточно.

“Знову ж таки у нас немає підстав вважати, що підводний апарат “Титан” увійшов у контакт з місцем катастрофи. Слідство триває”, – підсумувала Сандерс.

Раніше було названо можливу причину краху батискафу “Титан” та опубліковано кадри піднятих з дна океану уламків “Титану”.

Також були повідомлення про те, що серед уламків “Титану” виявлено, ймовірно, людські останки.

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