OceanGate призупинила діяльність після аварії батискафа

OceanGate оголосила про зупинення всіх дослідницьких та комерційних операцій після катастрофи батискафу «Титан» в Атлантичному океані.

Нагадаємо, туристичний підводний апарат «Титан» зник 18 червня під час спуску до «Титаніка», що затонув. На борту батискафа було п’ятеро людей. Через чотири дні рятувальники знайшли уламки батискафу, який повністю зруйнувався внаслідок імплозії — спрямованого всередину вибуху.

Фрагменти підводного човна разом з можливими останками членів екіпажу були пізніше підняті на поверхню.