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Названо можливу причину краху батискафу “Титан”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо можливу причину краху батискафу

Причиною катастрофи батискафу “Титан”, який прямував до “Титаніка”, що затонув, могли стати крихітні тріщини в корпусі апарату, що призвели до вибуху. Про це заявив доцент Плімутського університету Джаспер Грем-Джонс.

Як зазначив учений, подовжена конструкція підводного апарату у поєднанні з постійними навантаженнями, з якими стикався корпус упродовж багатьох років, могли сприяти вибуху. Щоразу, коли батискаф компанії OceanGate Expeditions здійснював занурення, у його корпусі могли утворюватись крихітні тріщини. Про це пише британська газета The Independent.

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“Це може бути невеликим і непомітним для початку, але незабаром стане критичним і призведе до швидкого та неконтрольованого зростання”, – сказав Грем-Джонс.

Раніше ЗМІ опублікували кадри підйому уламків батискафу. Берегова охорона США знайшла можливі останки членів екіпажу.

Зв’язок із батискафом “Титан” зник 18 червня, через 1 годину 45 хвилин після занурення до уламків “Титаніка”. 19 червня розпочалася пошуково-рятувальна операція. Запаси повітря на батискафі були розраховані на 96 годин – до 22 червня.

Уламки батискафу знайшли у районі пошуків 22 червня. Як вважається, люди на борту батискафу, швидше за все, загинули швидко та безболісно. Як заявила професор Міжнародного університету Флориди Ейлін Марія Марті, руйнація корпусу підводного апарату сталася “неймовірно швидко”, всього за частку мілісекунди.

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