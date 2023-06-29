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СШАТуризм

Серед уламків “Титану” виявлено, ймовірно, людські останки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Серед уламків

Серед уламків батискафу “Титан” виявлено, ймовірно, людські останки. Про це повідомила Берегова охорона США, повідомляє Sky News.

“Медичні працівники США проведуть формальний аналіз гаданих людських останків, які були виявлені серед уламків на місці інциденту”, – сказали у відомстві.

Нагадаємо, 28 червня фрагменти батискафа, що вибухнув, були доставлені для вивчення в Канаду.

Батискаф із п’ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня. На борту знаходиться британський мільярдер Хеміш Хардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану, член правління благодійної організації Prince’s Trust мільярдер Шахзада Давуд та його син Сулейман. Експедиція прямувала до уламків легендарного “Титаніка”, що затонув. 22 червня надійшло повідомлення, що усередині підводного апарату закінчився кисень. Пізніше у зоні пошуку батискафа було знайдено уламки. Берегова охорона США повідомила, що знайдені фрагменти підводного апарату свідчать про те, що стався вибух, спрямований усередину.

Експерти розповіли, як загинув екіпаж батискафу “Титан”.

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