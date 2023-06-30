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Опубліковано кадри піднятих з дна океану уламків батискафу “Титан”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Опубліковано кадри піднятих з дна океану уламків батискафу

Найбільші світові ЗМІ опублікували кадри уламків затонулого батискафу “Титан”, що прямував до “Титаніка”, що затонув, передає Sky News.

“Уламки підводного апарату “Титан” були доставлені на берег, після того, як він вибухнув на дні Атлантики майже два тижні тому”, – йдеться в матеріалі Sky News.

Видання уточнює, що уламки підняли брезентом, а потім кранами. Виявлені частини батискафу доставили судно Horizon Arctic. Їх розвантажували біля пірсу берегової охорони Канади у порту Сент-Джонса (Ньюфаундленд).

На одному фото видно великий білий фрагмент вигнутого металу, а на іншому – уламки, заповнені кабелями та іншими механічними частинами.

Нагадаємо, уламки батискафу виявили 22 червня за кількасот метрів від останків лайнера “Титанік”, які і були метою експедиції “Титану”. Усіх п’ятьох людей, які перебували в батискафі, було оголошено загиблими.

“Очікувані людські останки будуть доставлені до Сполучених Штатів, де медичні працівники проведуть формальний аналіз, а Берегова охорона вже скликала розслідування вибуху на найвищому рівні”, – заявив начальник Берегової охорони США капітан Джейсон Нойбауер.

Він також зазначив, що Морська рада з розслідування проаналізує та перевірить уламки та інші докази у порту США, інформує джерело.

Берегова охорона США заявила, що характер уламків батискафу свідчить про його вибух. Раніше повідомлялося, що рада безпеки на транспорті Канади оголосила про початок розслідування пригоди на батискафі “Титан”.

Раніше Берегова охорона США повідомляла про виявлення можливих останків тіл загиблих на борту “Титану” пасажирів.

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