Названо 10 турів для багатіїв, які закінчилися катастрофою, як із батискафом «Титан»

Підприємливі та надбагаті туристи не так уже й рідко стають жертвами екстрим-турів. У західній пресі, на хвилі інтересу до недавньої катастрофи батискафу «Титан» із мільярдерами на борту, нарахували 10 випадків турів для надбагатих, які закінчилися катастрофою.

Причому ризики є як у явно екстремальних маршрутах — на кшталт Антарктиди чи Евересту, так і в більш умовно-доступних екстрим-турах.

Першою такою катастрофою — на щастя, яка обійшлася без людських жертв — може «похвалитися» знаменитий мільярдер та екстремальний турист, засновник Virgin Atlantic Річард Бренсон, який у своєму житті вирушав у космос, перетинав Ла-Манш машиною-амфібією і, до речі, був названий одним із пасажирів на «Титані», але все ж таки там не виявився. У його житті була і подорож – катастрофа, якою стала спроба здійснити навколосвітню подорож на повітряній кулі 1998 року. Троє членів команди повітряної кулі — у кабіні знаходилися також Стів Фоссетт і Пер Ліндстранд опинилися в смертельній небезпеці, коли оболонка їхньої повітряної кулі під назвою «Глобальний Челленджер» розірвалася на частини за десять миль від узбережжя Гаваїв. Але в результаті їх врятували – після чого вони перервали подорожі. Ще одна катастрофа без трагічного фіналу траплялася в Арктиці – так вертоліт британської полярної дослідниці Ханна МакКінд розбився дорогою на Північний полюс. На щастя, усі чотири особи на борту вижили. Іншому юному екстремалу, який бажав встановити новий рекорд, так не пощастило. У 2014 році 17-річний Харіс Сулеман намагався встановити новий рекорд найшвидшої навколосвітньої подорожі на одномоторному літаку, причому він мав стати наймолодшим чоловіком, який здійснив таку подорож. На жаль, лише за кілька днів до фіналу його літак зазнав катастрофи в Тихому океані. Ще одна нестримно приваблива для небідних екстремалів точка планети людські жертви «збирає» справно і десятками на рік. «Чому люди прагнуть піднятися на Еверест? Тому що він є», — заявляв британський альпініст Джордж Меллорі, який і помер під час третьої спроби піднятися на найвищу гору у світі. Підраховано, що понад 6 тис. людей за останні роки успішно зійшли на Еверест, а ще 300 цього екстрим-туру так і не пережили. Причому поточний рік, схоже, виявиться смертоносним — у сезоні 2023, що завершився в травні, вже начитали 17 загиблих альпіністів. Ще одна приваблива точка – єдиний ненаселений «крижаний материк», Антарктида. Куди для «надбагатих» ходять комфортабельні круїзи. Але є одне але навіть Берегова охорона США була змушена провести розслідування щодо туроператорів, що надають такі тури. Причина – хвиля смертей у цих круїзах. Як повідомляється, загинули щонайменше чотири особи, двоє з них — у прогулянковому човні, який перекинувся. Рідкісну пригоду шукали і туристи, які вирушили у 2019 році до новозеландського вулкану Факаарі біля узбережжя Північного острова. Подорож до діючого вулкану і справді виявилася незабутньою — а для деяких і останнім — виверження 9 грудня 2019 призвело до того, що на острові в екстремальних умовах застрягли 47 людей. Рятувальна операція тривала два тижні і обернулася більш ніж десятком загиблих. Ще один популярний вид екстриму та «спорт для багатих» — кругосвітня подорож на яхтах, особливо «сполучена» з гонками. Так, за 25 років, які проходять яхтові перегони Clipper Round the World, загинули щонайменше троє яхтсменів — і це лише за період з 2015 по 2017 рік. Деяким, втім, не щастить у звичних туристичних місцях. У штаті Нью-Йорк у США, наприклад. Там щось не так пішло під час екскурсії до підземної печери, по підземній ділянці каналу Ері. Човен із туристами перекинувся, 28 пасажирів та один член екіпажу випали з човна. За підсумками 11 осіб потребували медичної допомоги, а одна людина померла. Ще одна НП у звично-туристичному районі та в США сталася у Гранд-Каньоні. У 2018 році вертоліт, який здійснював поїздку Гранд-Каньоном, розбився, внаслідок чого загинули п’ять британських туристів на борту. Через роки після інциденту слідчі встановили, що причиною катастрофи став «попутний вітер, потенційні низхідні потоки та турбулентність». Постраждали й американські любителі перегонів бездоріжжям. Команда гонщиків на джипах їхала з району басейну Янки Бой на південному заході Колорадо в рамках організованої експедиції суходолом, коли їхній джип Gladiator знесло з краю. Водій та два пасажири впали з висоти понад 200 футів на смерть.

Ну і нагадаємо, власне, про “Титан“. На борту батискафа знаходилися а борту Хеміш Хардінг, 58-річний мільярдер, Поль-Анрі Наржеоле французький дайвер, який брав участь у найпершій експедиції на «Титанік» у 1987 році, а також пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його син Сулейман. Зв’язок зник через 1 годину 45 хвилин після початку занурення. Такий підводний човен занурюється на 30 метрів за хвилину, так що він міг опуститися на глибину 3150 метрів. Уламки батискафу піднято, що спричинило катастрофу — з’ясовується, перші версії можна прочитати тут.