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Википає морська вода та гинуть корали: у Таїланді закрили острів через аномальну температуру моря

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Википає морська вода та гинуть корали: у Таїланді закрили острів через аномальну температуру моря

На тайському Пхукеті закрили один з островів для туристів через аномально високу температуру морської води. «Закипання» моря призвело до масового знебарвлення та загибелі коралів. Йдеться про острів Плінг у районі Таланг, повідомив портал The Phuket Express.

Глава Національного парку Сирінат у Сакоо уточнив, що острів, оточений дрібними коралами, тимчасово закритий для відвідувань. Ці заходи потрібні, щоб запобігти подальшій руйнації морських організмів і дати їм шанс на відновлення.

За словами експертів, сильне нагрівання морської води, тобто «закипання», корали сприймають як згубні умови: вони витісняють водорості та стають білими через стрес від високої температури. Крім того, їм шкодить сонячне світло, яке проникає крізь морську воду.

“Корали викидають водорості та втрачають свій природний колір, стаючи білими за високої температури води”, – зазначалося в публікації. Тепер острів залишиться закритим доти, доки умови не покращаться і не дозволять відновити туристичну діяльність без ризику для морської екосистеми.

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