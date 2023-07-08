Трагедія з батискафом “Титаном” збільшила попит на екстремальний туризм серед багатіїв

Жоден “наддорогий” екстремальний тур не скасовано після катастрофи “Титану”, загибель батискафу не тільки не відлякала надбагатих від незвичайних подорожей, але навіть попит зріс.

Про це виданню Insider заявив засновник туристичної компанії Brown and Hudson, яка також спеціалізується на екстремальних турах для VIP-туристів. Більше того, компанія свого часу пропонувала і тури, спільні з OceanGate – те саме занурення до “Титаніка”, “Трагедії іноді викликають інтерес до інших напрямків екстремальних подорожей”, – заявив засновник компанії Філіп Браун. Він також заявив, що питання щодо цієї трагедії від туристів надходили, але жодної відмови не було, навпаки – спостерігається “помітне зростання” інтересу до членства в компанії на високому рівні, причому деякі клієнти розпочали нові обговорення проектів.

Як він додав, його фірма співпрацювала з OceanGate – організатором трагічної подорожі, при цьому зробили запропонований варіант туру “ширшим і довшим” з додатковим навчанням. Але з 2017 року троє клієнтів компанії будували плани вирушити на “Титан”, але всі “відмовилися від участі в останню хвилину”, переважно через проблеми з розкладом.

До речі, дехто розглядав такий тур як інвестицію, сподіваючись продати своє місце у майбутньому.

“Люди, які приєдналися до списку очікування Титаніка, це ті ж люди, які розглядають можливість польоту в ближній космос”, – сказав Браун. За його словами, ціни, умовно кажучи, аналогічні.

Також глава компанії екстрим-турів для супербагатих запевнив, що для його клієнтів бажання подорожувати з пригодами та ризикувати – “цілком нормальне явище, і нещасні випадки його не зупинять”.

За його словами, середня вартість екстрим-турів – від 130 тисяч доларів плюс авансові платежі та податки. Клієнти в основному з Північної Америки, але багато хто також з Бразилії, Китаю, Індії та Великобританії.

“Серед них інвестиційні банкіри, технічні працівники Пало-Альто та люди, які поїдуть до Давосу або на конференцію в Сонячній долині”, – сказав Браун. “Полоскотати собі нерви” вони люблять різними видами екстриму – це і хелі-скі, тобто фрірайд незайманими гірськими схилами, і подорож в Антарктиду та інші полярні області, і гірський туризм. І інші види екстриму – наприклад, зараз компанія планує поїздку на велосипеді бездоріжжям на північ Сирії для групи з 12 американських інвестиційних банкірів.

“Експедиції та екстремальний спорт стали символами статусу серед найбагатших людей світу. Коли ви досить багаті, вас не цікавить ще одна розкішна машина чи найновіший iPhone”, – сказав Браун.

“Приїдається” за його словами і звичайна розкіш “люксових” турів.

“Якщо ви їдете в красивий готель з прекрасним виглядом, в той день, коли ви входите, ви отримуєте приплив дофаміну, але через три дні вигляд може раптово стати не таким захоплюючим. При цьому екстремальні тури привертають увагу, дозволяють “виграти гонку, зробити що першим або розповісти круту історію своїй родині або друзям”, – пояснив він.