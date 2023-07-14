Вчені розповіли, скільки секунд були притомними пасажири підводного човна “Титан”

Розслідування причин трагедії, що сталася з підводним апаратом компанії Ocean Gate, все ще ведеться, але деякі висновки за відомими даними можна зробити. Експерт із підводних човнів Хосе Луїс Мартін розповів виданню Daily Mirror, що п’ятеро жертв, ймовірно, у свої останні моменти життя втратили рівновагу та могли впасти один на одного.

За словами експерта, підводний апарат “Титан” падав “вертикально, як стріла” та “став некерованим” на глибині не менше 900 метрів. Він також зазначив, що вибух субмарини, ймовірно, можна порівняти із “проколом повітряної кулі”.

За розрахунками іспанського інженера, пасажири знали про свою долю приблизно від 48 до 71 секунди.

“Підводний апарат спускався без будь-яких подій і в горизонтальній площині, поки не досяг глибини близько 1700 метрів. У цей момент стався збій в електропостачанні, двигун заглух. Саме тоді він втратив зв’язок з “Полярним принцем”, – розповів він Nius.

Залишаються питання, чому персонал на судні чекав кілька годин після того, як судно втратило зв’язок, щоб зв’язатися з рятувальниками.

Мартін продовжив: “Титан” змінив положення і впав вертикально, як стріла, тому що 400 кілограм загальної ваги всіх пасажирів, які перебували в ілюмінаторі, скомпресували підводний човен. Швидше за все, вони всі кинулися в один бік і натовпилися один на одного. Уявіть собі жах, страх і агонію, що панує в темряві крихітного простору. Мабуть, це було схоже на фільм жахів.

За розрахунками експерта, у глибині океану міцний корпус підводного судна зазнав раптового збільшення тиску. А потім стався сильний стиск апарату, в якому знаходилися туристи та пілот:

“У цей період часу вони усвідомили все. І в повній темряві. Важко зрозуміти, що вони випробували в ті моменти. Після цих 48 секунд або однієї хвилини стався вибух, за яким почалася миттєва смерть”, – сказав колишній головний інженер.

Нагадаємо, батискаф із п’ятьма туристами зник в Атлантиці 18 червня. 22 червня надійшло повідомлення, що усередині підводного апарату закінчився кисень. Пізніше у зоні пошуку батискафа було знайдено уламки.