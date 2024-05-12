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ТаїландТуризм

У Таїланді туриста заарештували за поганий відгук про місцеве кафе

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді туриста заарештували за поганий відгук про місцеве кафе

Тайські поліцейські заарештували британського туриста, на ім’я Олександр за те, що він залишав погані відгуки про кафе і поставив йому одну зірку, передає Metro.

Повідомляється, що на британця скаргу до поліції написав власник кафе на Пхукеті. Він заявив, що не дозволив туристу пройти через свій заклад, щоб зрізати шлях до його будинку. У помсту той написав поганий відгук про громадське харчування, поставив йому одну зірку і підмовив своїх друзів зробити те саме.

В результаті рейтинг кафе впав із 4,8 до 3,1 зірки, що позначилося на репутації закладу та, як наслідок, на доходах.

Ордер на арешт Олександра був виданий ще в серпні 2023 року і лише 9 травня поточного року правоохоронцям вдалося встановити місце проживання британця — він переїхав до Бангкока — і заарештувати його.

Майор поліції Джомпарит Кевреунг з відділу боротьби зі злочинністю повідомив, що підозрюваного було передано дізнавачу поліцейської дільниці Сакху на Пхукеті для подальшого розгляду. Йому було пред’явлено звинувачення за статтею “Публікація неправдивої інформації, яка завдала шкоди…”. Покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до п’яти років та/або штраф до ста тисяч бат.

На допиті турист провину не визнав.

Це не перший випадок у Таїланді, коли туриста заарештовують за поганий відгук. У 2020 році американця було затримано за негативний відгук про готель Sea View Resort на Пхукеті, який він розмістив на TripAdvisor. Після публічних вибачень його відпустили.

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