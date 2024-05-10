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ІталіяТуризм

У Венеції штрафують туристів, які не сплатили податок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Венеції штрафують туристів, які не сплатили податок
Photo by Dan Novac on Unsplash

Італійська влада запровадила новий податок для туристів у Венеції. Тепер ті, хто приїжджає на один день, повинні платити збір за в’їзд до міста. У разі несплати збору мандрівникові загрожує штраф.

Таке рішення було ухвалено для того, щоб обмежити надмірний потік туристів. Зазначимо, що обов’язковий збір становить 5 євро на добу. Більше того, у разі несплати мандрівникам загрожує штраф у розмірі щонайменше 50 євро.

“Нам потрібно знайти баланс, новий баланс між туристами та жителями. Звичайно, нам необхідно охороняти простір місцевих жителів та перешкоджати прибуттю одноденних туристів у певні дні”, – зізнається радник з туризму Сімоне Вінтуріні.

Зазначається, що нововведення не викликало захоплення у мешканців, навпаки, тисячі італійців вийшли на протести. Лідери місцевих груп наголосили, що майже всі місцеві жителі були проти податку.

“Ви не можете ввести плату за вхід до міста. Все, що вони роблять – це перетворюють Венецію на тематичний парк”, – обурилися жителі.

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