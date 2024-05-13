Туреччину засипало снігом, побило градом і залило зливами

Травнева погода дає сюрпризи не лише українцям. Курортну провінцію Анталія, як повідомляють турецькі ЗМІ, також засипало снігом, побило градом та залило зливами. Сніг, щоправда, переважно був у високогірних районах анталійського регіону, хоча деяким пощастило менше.

Так, у районі популярного курорту Кемер «через раптове падіння температури повітря», сніг покрив вершину гори Тахтали, висота якої становить 2 тисячі 365 метрів. На вершину гори веде найбільша в Європі канатна дорога, і на популярному оглядовому майданчику відважні туристи могли побачити короткочасний снігопад, який тривав близько 15 хвилин, але покрив собою всю гору. Температура впала до нуля.

На узбережжі переважно снігу не було, проте відпочинок туристів у вихідні майже на всіх курортах Анталії зіпсував раптовий дощ. «Сюрприз» зіпсував вихідні багатьом, запевняють у турецькій пресі, але очевидно, що йдеться про місцевих туристів, які планували Анталію на вихідні. Іноземці постаралися не дати погоді зіпсувати собі настрій, купалися в басейнах і запевняли, що під дощем дуже приємно купатися.

Найнеприємнішого сюрпризу дочекався Серикський район. Там дощ супроводжували «залпи» граду, досить великого та сильного. Як запевняють очевидці, які знімали негоду на свої смартфони, за якусь пару хвилин все місто побіліло. Така погода у спекотній Анталії, де вже встановилися літні дні, дуже здивувала місцевих та туристів.