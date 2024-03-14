В Австралії збудують копію «Титаніка»

Як повідомляє портал news.co.au, австралійський мільярдер Клайв Палмер планує побудувати копію сумнозвісного трансатлантичного лайнера «Титанік». Нагадаємо, знаменитий пароплав зазнав аварії в 1912 році.

Вперше проєкт судна «Титанік ІІ» було представлено у 2013 році. Вартість дев’ятипалубного судна оцінюється в 1 млрд доларів, воно зможе одночасно взяти на борт до 2 500 пасажирів.

«Набагато цікавіше робити „Титанік“, ніж сидіти вдома та рахувати свої гроші», — заявив Палмер журналістам.

Будівництво стартує на початку 2025 року, а перший рейс заплановано на 2027 рік.