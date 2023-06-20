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В Атлантичному океані зник підводний човен із туристами, який доставляв їх до “Титаніка”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Атлантичному океані зник апарат із туристами, який доставляв їх до

В Атлантичному океані зник зв’язок із підводним апаратом, який доставляв туристів на глибину для огляду останків “Титаніка”, передає Fox News.

Берегова охорона повідомляє, що на борту зниклого апарату перебувають п’ятеро людей, включаючи одного члена екіпажу. Серед туристів, за попередньою інформацією, британський мільярдер Хеміш Хардінг і ще три великі бізнесмени.

В даний час ведуться пошуки апарату з повітря. Рятувальники сподіваються, що він спливе, оскільки запрограмовано підніматися на поверхню води у разі технічних неполадок.

Також є припущення, що субмарина застрягла серед уламків корабля. У екіпажу залишилося кисню приблизно на 60 годин.

За даними видання, OceanGate бере з туристів 250 тисяч доларів за місце в їх експедиціях до уламків “Титаніка”, що знаходяться на глибині 3800 метрів за 600 кілометрів від узбережжя Ньюфаундленду в Канаді.

Компанія ще не прокоментувала зникнення апарату з людьми.

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