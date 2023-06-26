Всі розділи
ГоловнаСШАП'ять смертей: з'явилися кадри перед трагедією із батискафом "Титан"
СШАТуризм

П’ять смертей: з’явилися кадри перед трагедією із батискафом “Титан”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
П'ять смертей: з'явилися кадри перед трагедією із батискафом

У мережі з’явилися кадри перед трагедією зі зниклим батискафом “Титан”.

У соцмережах з’явилися кадри, які були зняті за кілька хвилин до того, як підводний човен “Титан” вирушив до уламків лайнера “Титанік”, що затонув більше століття тому. І більше тому не повернулася.

Відео виклала 22-річна Еббі Джексон, яка, ймовірно, працює на судні, що доставив батискаф до району занурення. На них вона спочатку показує себе, після чого в кадрі на секунду з’являється той самий підводний човен. Напис у ролику каже: “Дивлюся, як субмарина занурюється до “Титаніка”.

П'ять смертей: з'явилися кадри перед трагедією із батискафом "Титан"

Зазначимо, що на борту батискафа перебували п’ятеро людей: директор Ocean Gate 61-річний Стоктон Раш, який керував батискафом, британський мільярдер 58-річний Хеміш Хардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану, бізнесмен 48-річний Шахзада Давуд та його 19 син Сулейман, а також пілот апарату, колишній військовий водолаз, дослідник “Титаніка” 77-річний француз Поль-Анрі Наржоле.

Нагадаємо, батискаф із п’ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня. 22 червня надійшло повідомлення, що усередині підводного апарату закінчився кисень. Пізніше у зоні пошуку батискафа було знайдено уламки.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В епізоді “Сімпсонів” знайшли прогноз катастрофи з батискафом

США
В одному з епізодів американського мультсеріалу "Сімпсони" глядачі виявили...

Дві частини зниклого батискафа “Титан” знайдено на місці виявлення уламків

США
Експерт із порятунку Девід Мірнс повідомив, що серед уламків...

Підводний човен з мільярдерами зник на шляху до “Титаніка”: що відомо

США
Підводний човен OceanGate Expeditions зник у Атлантичному океані добу...

В Атлантичному океані зник підводний човен із туристами, який доставляв їх до “Титаніка”

Канада
В Атлантичному океані зник зв'язок із підводним апаратом, який...

Вчені зняли затонулий «Титанік» вперше у роздільній здатності 8К (Відео)

Наука
Нове відео судна «Титанік», що затонуло 110 років тому...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму