П’ять смертей: з’явилися кадри перед трагедією із батискафом “Титан”

У мережі з’явилися кадри перед трагедією зі зниклим батискафом “Титан”.

У соцмережах з’явилися кадри, які були зняті за кілька хвилин до того, як підводний човен “Титан” вирушив до уламків лайнера “Титанік”, що затонув більше століття тому. І більше тому не повернулася.

Відео виклала 22-річна Еббі Джексон, яка, ймовірно, працює на судні, що доставив батискаф до району занурення. На них вона спочатку показує себе, після чого в кадрі на секунду з’являється той самий підводний човен. Напис у ролику каже: “Дивлюся, як субмарина занурюється до “Титаніка”.

Зазначимо, що на борту батискафа перебували п’ятеро людей: директор Ocean Gate 61-річний Стоктон Раш, який керував батискафом, британський мільярдер 58-річний Хеміш Хардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану, бізнесмен 48-річний Шахзада Давуд та його 19 син Сулейман, а також пілот апарату, колишній військовий водолаз, дослідник “Титаніка” 77-річний француз Поль-Анрі Наржоле.

Нагадаємо, батискаф із п’ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня. 22 червня надійшло повідомлення, що усередині підводного апарату закінчився кисень. Пізніше у зоні пошуку батискафа було знайдено уламки.