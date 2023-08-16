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ЄгипетТуризм

Знову акула: у Єгипті терміново закрили пляжі популярного курорту, туристи налякані

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Знову акула: у Єгипті терміново закрили пляжі популярного курорту, туристи налякані

У Єгипті акула знову налякала туристів на популярному курорті, проте це не дивно після загибелі росіянина від укусів цього хижака в Хургаді в червні цього року.

У Дахабі терміново закривають пляжі через те, що небезпечну хижачку помітили прямо біля буйків місцевої курортної зони. Як додав глава Управління охорони природи при Міністерстві навколишнього середовища д-р Мохамед Салем, жодних реальних НП не відбулося, заходів вжито превентивно, оскільки нікому не потрібне повторення того, що було в Хургаді.

Пан Салем, як цитує його єгипетська преса, також пояснив, що після виявлення акули «було вирішено закрити цей район від усіх видів діяльності, чи то плавання, дайвінг чи риболовля, як запобіжний засіб, щоб запобігти ймовірним подіям, подібним до того, що сталося у Хургаді».

При цьому він додав, що тривалість закриття пляжів наразі не уточнюється. Швидше за все, заходи триватимуть «до завершення оцінки ситуації та визначення виду акули, що спостерігалася в цьому районі».

Нагадаємо, що після останньої трагічної події в Хургаді — коли акула буквально зжерла туриста на міському пляжі, причому згодом з’ясувалося, що турист виявився росіянином (читайте тут) місцева влада обговорює радикальні “антиакулячі” заходи безпеки.

Серед них – антиакулячі загородження на всьому периметру пляжів курорту, а також чіпування всіх можливих акул. Все, щоправда, впирається у фінансову складову. Подробиці читайте тут. Схоже, що боротьба з акулами розгорнеться і інших курортах.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Названо 5 страв з фастфуду, які можна їсти та худнути».

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