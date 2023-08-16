В Египте снова акула: на популярном курорте срочно закрыли пляжи, туристы напуганы

В Египте акула снова напугала туристов на популярном курорте, однако это не удивительно после гибели россиянина от укусов этого хищника в Хургаде в июне этого года.

В Дахабе срочно закрывают пляжи из-за того, что опасную хищницу заметили прямо у буйков местной курортной зоны. Как добавил глава Управления охраны природы при Министерстве окружающей среды д-р Мохамед Салем, никаких реальных ЧП не состоялось, меры предприняты превентивно, поскольку никому не нужно повторение того, что было в Хургаде.

Г-н Салем, как цитирует его египетская пресса, также пояснил, что после обнаружения акулы «было решено закрыть этот район от всех видов деятельности, будь то плавание, дайвинг или рыбалка, как предохранительное средство, чтобы предотвратить возможные события, подобные произошедшему. в Хургаде».

При этом он добавил, что продолжительность закрытия пляжей пока не уточняется. Скорее всего, мероприятия будут продолжаться «до завершения оценки ситуации и определения вида акулы, наблюдавшейся в этом районе».

Напомним, что после последнего трагического события в Хургаде — когда акула буквально сожрала туриста на городском пляже, причем впоследствии выяснилось, что турист оказался россиянином, местные власти обсуждают радикальные «антиакульи» меры безопасности.

Среди них – антиакульи заграждения на всем периметре пляжей курорта, а также чипирование всех возможных акул. Все, правда, упирается в финансовую составляющую. Похоже, что борьба с акулами развернется и на других курортах.