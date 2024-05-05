Влада Туреччини планує закрити 3 тисячі готелів – відомо причини

У Туреччині пообіцяли закрити 3 тисячі готелів, а решту постійно перевіряти на відповідність зірковим сертифікатам. З такою заявою виступив турецький міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой. «Все має бути зареєстроване, документоване та сертифіковане, щоб Туреччина посіла своє місце на світовому ринку на вищому рівні. Якщо ви граєте за трійку найкращих у світі, вам необхідно все зареєструвати, перевіряти та контролювати. Інакше у цій грі ви зникли», — запевнив готельєрів високий чиновник.

Він прозвітував, що вже 1000 готелів отримали ліцензію на ведення туристичної діяльності. І ще три тисячі готелів закриються, якщо не отримають сертифікат. Точніше, не просто закриються: міністр нагадав, що у Туреччині ухвалили закон про передачу під дах міністерства таких об’єктів, як готелі та інші засоби розміщення, які мають сертифікат експлуатації муніципалітету та надають послуги низького рівня.

«Муніципалітети у минулому не виконували свою роботу належним чином. Вони діяли з політичних мотивів. Після ухвалення закону ми дали цим готелям час, а потім вжили заходів. Про все повідомлено губернаторів провінцій», – додав Ерсой.

Він ще раз зазначив, що із 4 тис. об’єктів лише 1000 отримали документи. Причому здебільшого це пляжні готелі – додав турецький міністр туризму. І терміни отримання сертифіката їм скорочуються.