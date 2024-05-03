Найнебезпечніша країна світу раптово привабила тисячі туристів: кількість туристів у країні, яка незмінно перебуває на перших місцях усіх «чорних списків», неухильно зростає. Йдеться про Афганістан. Він неодноразово був найнебезпечнішою країною у світі, отримавши найнижчий бал у Глобальному індексі світу за останні шість років. У карті ризиків 2024 року йому було надано найвищий рівень попередження «крайній» з безпеки через рівень політичного насильства та соціальних заворушень, а також насильницьких та дрібних злочинів.

Але, як пише британська преса, це не зупиняє туристів. Їхня кількість з кожним роком повільно зростає: у 2021 році країну відвідав 691 іноземний турист, у 2022 році ця цифра зросла до 2300, а в 2023 вже і 7000. Туристів притягує можливість похвалитися відпочинком у такому незвичайному місці, а також приїжджають із Китаю чи Дубая. Невелика кількість рейсів не зупиняє любителів — так само як і те, що отримати візу складно і дорого.

При цьому британське та американське міністерство закордонних справ настійно радить туристам утримуватися від будь-яких поїздок до цієї азіатської країни: «Вам не слід їхати до Афганістану. Ситуація із безпекою нестабільна. Подорож Афганістаном є надзвичайно небезпечною, і прикордонні переходи можуть бути закриті. Існує підвищений ризик затримання британських громадян в Афганістані. Якщо ви є громадянином Великобританії та затримані в Афганістані, вам можуть загрожувати місяці або роки ув’язнення. Можливості FCDO допомогти вам украй обмежені», – пишуть у попередженні.

А ось у самому Афганістані ситуацію хочуть переламати. Мохаммад Саїд, голова Управління туризму в Кабулі, хоче, щоб Афганістан став центром туризму, і ця амбіція, схоже, підтримується найвищими лідерами Талібану. Дехто запевняє, що ними створено спеціальний інститут, чиє завдання готувати фахівців у галузі туризму та гостинності для залучення відвідувачів. «Люди чують, що Афганістан – відстала країна, бідність і все про війну. Ми маємо 5000-річну історію. Повинна відкритися нова сторінка Афганістану», – заявив один із цих студентів.