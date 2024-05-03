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Найнебезпечніша країна світу раптово привабила тисячі туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найнебезпечніша країна світу раптово привабила тисячі туристів
Photo by Wanman uthmaniyyah on Unsplash

Найнебезпечніша країна світу раптово привабила тисячі туристів: кількість туристів у країні, яка незмінно перебуває на перших місцях усіх «чорних списків», неухильно зростає. Йдеться про Афганістан. Він неодноразово був найнебезпечнішою країною у світі, отримавши найнижчий бал у Глобальному індексі світу за останні шість років. У карті ризиків 2024 року йому було надано найвищий рівень попередження «крайній» з безпеки через рівень політичного насильства та соціальних заворушень, а також насильницьких та дрібних злочинів.

Але, як пише британська преса, це не зупиняє туристів. Їхня кількість з кожним роком повільно зростає: у 2021 році країну відвідав 691 іноземний турист, у 2022 році ця цифра зросла до 2300, а в 2023 вже і 7000. Туристів притягує можливість похвалитися відпочинком у такому незвичайному місці, а також приїжджають із Китаю чи Дубая. Невелика кількість рейсів не зупиняє любителів — так само як і те, що отримати візу складно і дорого.

При цьому британське та американське міністерство закордонних справ настійно радить туристам утримуватися від будь-яких поїздок до цієї азіатської країни: «Вам не слід їхати до Афганістану. Ситуація із безпекою нестабільна. Подорож Афганістаном є надзвичайно небезпечною, і прикордонні переходи можуть бути закриті. Існує підвищений ризик затримання британських громадян в Афганістані. Якщо ви є громадянином Великобританії та затримані в Афганістані, вам можуть загрожувати місяці або роки ув’язнення. Можливості FCDO допомогти вам украй обмежені», – пишуть у попередженні.

А ось у самому Афганістані ситуацію хочуть переламати. Мохаммад Саїд, голова Управління туризму в Кабулі, хоче, щоб Афганістан став центром туризму, і ця амбіція, схоже, підтримується найвищими лідерами Талібану. Дехто запевняє, що ними створено спеціальний інститут, чиє завдання готувати фахівців у галузі туризму та гостинності для залучення відвідувачів. «Люди чують, що Афганістан – відстала країна, бідність і все про війну. Ми маємо 5000-річну історію. Повинна відкритися нова сторінка Афганістану», – заявив один із цих студентів.

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