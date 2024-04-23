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У Австралії хлопчика вкусила Велика біла акула після того, як він упіймав її під час риболовлі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Австралії хлопчика вкусила Велика біла акула після того, як він упіймав її під час риболовлі
Photo by Kevin Bessat on Unsplash

Незалежно від того, чи є професійним рибалкою або любителем, постійно можуть відбуватися несподівані речі. Але рибалки ймовірно, не очікували, що щось настільки велике буквально вискочить і нападе на них звідки.

Що ж, для одного нещасного підлітка ця ситуація призвела до сильних травм, які змінили його життя.

Це був звичайний день у морі з його батьком у Південній Австралії, коли щось жахливе захопило їхній маленький рибальський човен. 16-річний підліток справлявся з волосынню і впіймав щось велике, вирішивши змотати її та розглянути рибину ближче. Але це була не дрібна риба; це була Велика біла акула.

Оскільки подібне трапляється лише раз у житті, підліток швидко намотав волосінь на човен, щоб сфотографувати свій улов, але ситуація одразу ж змінилася на гірше.

Через кілька хвилин після того, як було зроблено фотографію, акула розвернулась і вчепилася в ногу підлітка, роздерши її.

Парамедики швидко прибули на Уест-Біч, щоб надати підлітку допомогу після нападу та зупинити крововтрату, перш ніж доставити його до Королівської лікарні Аделаїди для подальшої допомоги.

Після жахливого інциденту його батько, Майкл Несс, розповів 10News про те, що сталося, коли підлітка вкусили: “Він закричав і сказав: “Прибери це! Забери її!» тому я нахилився і відкрив їй пащу, щоб вона відпустила ногу.

“На щастя, вона відкрила пащу, щоб відпустити, і акула впала назад у воду”.

Це, схоже, не відлякало підлітка від його любові до риболовлі, оскільки Несс розповів станції новин, що його син запитав його, коли вони сідали в машину швидкої допомоги, чи можуть вони “повернутися завтра”.

Його батько сказав йому: “Я про це не знаю!”

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