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Туризм

На Карибському острові акула напала на туриста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Карибах акула напала на туриста із Великобританії
Photo by Oleksandr Sushko on Unsplash

Як повідомляє ВВС, на карибському острові Тобаго на туриста із Великобританії напала акула. Чоловік отримав серйозні травми та перебуває в реанімації.

Туриста атакувала бичача акула завдовжки близько 2.5 м. Напад стався 27 квітня, на північному узбережжі острова, буквально за 10 м від берега.

У 64-річного чоловіка — поранення лівої руки, лівої ноги та живота. Йому пришили кілька пальців, стан пацієнта зараз стабільний, але травми такі, що йому буде потрібна «довга реабілітація».

Уточнюється, що британець перебував на відпочинку на острові Тобаго зі своєю дружиною та друзями, вони мали вилетіти додому у п’ятницю ввечері.

Влада закрила сім пляжів і всі прибережні райони на ділянці завдовжки близько 11 км.

Тобаго — один із островів, що входять до складу Тринідаду та Тобаго, він знаходиться на півдні Карибського моря.

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