У Хургаді знову загострилася тема з акулами: влада вирішила діяти радикально

Ситуацію з акулами в Хургаді влада хоче вирішити радикально — і поставити «антиакулі» загородження по всій території курортного узбережжя. Про це, заявив генерал-майор Амр Ханафі, губернатор Червоного моря, запропонував як запобіжний засіб встановити захисні сітки вздовж усієї пляжної зони. Щоправда, екологи сумніваються в ефективності цього заходу і паралельно з цим розробляється більш дорогий проект «чіпування» всіх акул та відстеження їх переміщень датчиками. А поки що туристам пропонують списки готелів, де все гаразд із сітками проти акул.

«У Єгипті дуже стурбовані нещодавнім трагічним інцидентом із нападом акули на росіянина, і зараз на всіх рівнях обговорюється саме посилення заходів безпеки», – наголошують експерти, згадавши про радикальне рішення влади поставити огорожі по всьому курортному узбережжю. Нагадаємо, що останній трагічний та страшний напад акули, жертвою якого виявився росіянин, стався за фактом на міському пляжі.

При цьому представники Єгипетського Інституту океанографії на курортах виступили проти. За їхніми оцінками, на сітках збираються водорості, якими харчується риба, яка своєю чергою приваблює морських хижаків, і насамперед акул. Натомість екологи запропонували «чіпувати» найнебезпечніших акул. Вже схвалений пілотний проект поділено на два етапи, на першому розроблять методику і визначать, які саме види акул та хижаків яких розмірів треба відстежувати — найімовірніше, йтиметься про хижачки довжиною понад 3 метри. На другому етапі акул відловлять і встановлять на них датчики, після чого протягом кількох місяців спостерігатимуть. Третій етап включає аналіз даних, зібраних датчиками в різні періоди часу. Очевидно, що цей процес швидким не буде

Тим часом, як звітують туроператори, заходи безпеки на пляжах Хургади посилено, зокрема розгорнуто додаткові рятувальні служби. Туристів закликають купатися тільки в межах певних безпечних зон на пляжах і займатися морськими видами спорту також у безпечних місцях із сертифікованими гідами.

Нагадаємо, що раніше туроператори склали для туристів списки безпечних готелів Хургади, де є сітки від акул. У списку на даний момент двадцять готелів:

Albatros White Beach Resort Albatros Blu Spa Albatros Palace Resort Hurghada Albatros Jungle Aqua Park By Neverland Alf Leila Wa Leila By Neverland Water Valley By Neverland Albatros Beach Club Abu Soma Beach Albatros Resort Hurghada Dana Beach Resort Desert Rose Resort Hurghada Grand Seas By Sunrise (Ex. Protels Grand Seas Resort) Mirage Resort & Aquapark Mercure Hurghada Rixos Premium Magawish Labranda Club Makadi Makady Bay Labranda Royal Makadi Makady Bay Steigenberger Al Dau Steigenberger Aqua Magic Hotel Sunrise Holidays Swiss Inn Resort Hurghada

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