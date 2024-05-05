Вбивають 300 людей на рік: названо найнебезпечніше місто у світі

Це приморське місто відоме своїми приголомшливими пляжами, розкішними курортами та захоплюючим нічним життям. Однак за цим яскравим першим враженням ховається похмура реальність. Лос-Кабос, один із найпопулярніших курортів у Мексиці, також є одним із найнебезпечніших міст у світі з приблизно 300 вбивствами на рік, передає Express.

Лос-Кабос – це красиве приморське місто в Мексиці, відоме своїми чудовими пляжами, розкішними курортами та яскравим нічним життям. Однак за цією туристичною пишністю ховається тривожна статистика: у Лос-Кабосі один із найвищих рівнів убивств у світі — близько 300 щорічно.

Лос-Кабос включає два міста: Кабо-Сан-Лукас та Сан-Хосе-дель-Кабо. Незважаючи на високу злочинність, сюди продовжують прибувати туристи, яких приваблюють теплий клімат, зручні авіарейси та різноманітні можливості для відпочинку – від глибоководної риболовлі до спостереження за китами.

Однак рівень убивств у Лос-Кабосі продовжує зростати. З 111,3 смертей на 100 000 осіб місто потрапляє до списку найнебезпечніших міст світу. Більшість злочинів пов’язані з наркотиками та конфліктами між бандами, які загострилися останніми роками.

Попри це мільйони туристів продовжують відвідувати Лос-Кабос. Для їх безпеки було вжито серйозних заходів: створено спеціалізовану туристичну поліцію, посилено охорону на великих курортах, а також збільшено спостереження в популярних туристичних місцях.

Завдяки цим заходам туристи можуть відносно безпечно насолоджуватися відпусткою в Лос-Кабосі, який славиться своїми пляжами, кулінарією та пригодницькими розвагами. Деякі пляжі міста відзначені “Блакитним прапором” за високі екологічні стандарти та чистоту.

Хоча Лос-Кабос залишається популярним туристичним напрямом, місцева влада, незважаючи на зусилля, поки що не може вирішити основні проблеми, які породжують високий рівень злочинності.

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