Стало відомо, як акула розірвала російського туриста: судмедексперти розповіли моторошні подробиці

23-річний громадянин Росії Володимир Попов загинув 8 червня у єгипетській Хургаді після нападу тигрової акули. Наразі його тіло знаходиться в морзі – судмедексперти розповіли моторошні подробиці загибелі хлопця, передає Jauns.

Повідомляється, що за день після трагедії місцеві рибалки впіймали хижака за допомогою мережі. Акулу розрізали, усередині виявили голову і руку Володимира. Судмедексперти заявили, що до моргу чоловік прибув “понівеченим і з багатьма відсутніми частинами”.

“Згідно з даними, зареєстрованими управлінням охорони здоров’я в Червоному морі, тіло прибуло до моргу Хургадської лікарні загального профілю окремими частинами, особа має спотворені риси. Навіть важко впізнати. І голова повністю розірвана”, – пояснили медики.

Наразі тіло знаходиться у розпорядженні прокуратури та судово-медичної експертизи, яка проводить розтин у рамках розслідування. Батько Володимира Попова, який став очевидцем трагедії, поки що не може отримати його тіло. Він планує кремувати сина, а потім перевезти для поховання на батьківщині.

“Тіло загиблого не буде передано його сім’ї доти, доки судова медицина не завершить свої процедури, які служать ходу розслідування інциденту”, – наводить слова офіційного представника лікарні.

Джерело з клініки повідомило, що акула роздерла грудну клітку загиблого, а також проковтнула частини живота та рук.

8 червня стало відомо, що тигрова акула роздерла 23-річного хлопця на очах у батька на популярному єгипетському курорті. Ролик із трагічним інцидентом з’явився в мережі того ж дня. Хижака вдалося зловити та зняти на відео.