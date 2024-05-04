Топ-10 найнебезпечніших країн для жінок-туристок

У соціальних мережах часто рекламуються туристичні напрями, які здаються безпечними. Наприклад, увагу редакції часто привертають відеоролики, де дівчата самостійно вирушають до Бразилії чи Індії: хтось як турист, а хтось, маючи намір пов’язати себе шлюбом з громадянами іншої країни. Ми промоніторували рейтинги злочинів проти жінок серед популярних для туризму країн та склали список напрямків, яких краще уникати самотнім жінкам-туристкам.

Південна Африка

Це небезпечна країна, яку точно не можна вибирати для самостійних подорожей жінкам. Зазначимо, що, згідно з останніми даними, лише 25 відсотків жінок із місцевого населення почуваються у безпеці.

Нагадаємо, понад 40 відсотків жінок ПАР хоч раз у житті були піддані насильству. А високий відсоток туристок, що зникли, жахає, адже в ПАР безвісти зникають близько 70 іноземок на рік. Крім того, згідно з даними TIA, Південна Африка посіла перше місце з умисного вбивства жінок.

Домініканська республіка

Республіка славиться приємним кліматом, пляжами, вічним літом та безтурботністю. Але мало хто знає, що у країні високий рівень викрадень людей. Причому, як жінок, так і чоловіків. Так, у великих містах або великих курортах можуть вкрасти людину у змові з водієм таксі чи автобуса. Особливо часто крадуть одиноких жінок без супроводу чоловіків, тому їхати до Домініканської Республіки з подругами точно не варто.

Пакистан

Пакистан посідає 147-е місце у рейтингу безпечних країн світу. По-перше, небезпечна країна через безперервні теракти. По-друге, в Пакистані не особливо розвинений туризм, населення, прямо скажемо, не чекає на гостей з розкритими обіймами. Колись країна була приваблива симбіозом східної культури та спадщиною західного світу, проте зараз робити в цій державі нічого. Місцева дівчина, яка гуляє без супроводу чоловіка, буде покарана за всією суворістю закону. Щобільше, іноземки можуть бути викрадені та віддані у рабство.

Бразилія

У рейтингах небезпечних для туристів країн найчастіше зустрічається Бразилія. За опитуваннями, лише 28 відсотків жінок визнають, що до них ставляться з повагою та гідністю. Щодо інших, то вони зазнавали насильства хоча б раз у житті. Щобільше, ця країна посідає третє місце за рівнем навмисних убивств жінок. Не варто відвідувати туристам і бразильські нетрі, де небезпека загрожує не лише жінкам, а й чоловікам.

Мексика

До цього дня в країні процвітає наркобізнес, що робить її однією з найнебезпечніших для туристів. Наприклад, у Мексиці досі бувають масові злочини, які скоюються проти конкурентних картелів. Існує велика можливість стати випадковою жертвою розправ. Також поширене викрадення жінок. І якщо з чоловіків злочинці хочуть взяти якнайбільше грошей, то жінку, швидше за все, зазнають насильства і запитають за неї високу ціну викупу. Щобільше, жінкам-мандрівницям не рекомендується їздити громадським транспортом заради їхньої ж безпеки.

Індія

Індія – країна, яка лідирує у світовому рейтингу за кількістю сексуальних злочинів. Варто зазначити, що в Індії негласно дозволено ранній шлюб, тому багато дівчат помирають під час пологів. Щодо туристок, то закон ніяк не захищає жінок від небезпеки.

Досвідчені мандрівниці неодноразово зазначали, що індійці часто намагаються доторкнутися до білих жінок, а також поводяться до них вкрай неповажно. Тому їхати в Індію без супроводу не рекомендується.

Марокко

Як пишуть відкриті джерела, марокканських чоловіків легко вивести з себе і причиною агресії може стати неналежний, на їхню думку, одяг. Навіть відкриті плечі чи недостатньо довга спідниця є їм сигналом: “жінка доступна”. Якщо у відкритому одязі дівчина помічена одна, вона легко може стати жертвою насильства. А якщо вона буде у супроводі чоловіка, то за її зовнішній вигляд можуть учинити скандал або навіть побити супутника.

Таїланд

Популярний Таїланд також є у нашому рейтингу. Зазначимо, що туристки тут бувають жертвами не лише зґвалтувань, а й убивств. Відомі випадки, коли місцева поліція відмовлялася шукати злочинців, намагаючись зробити винною саму жінку. Самотня туристка в Таїланді має всі шанси стати жертвою не тільки злочину на сексуальному ґрунті, а й шантажу.

Єгипет

Після революції майже 13-річної давнини в Єгипті різко побільшало злочинів на сексуальному ґрунті. Особливо щодо іноземок. Найбільш безпечними для жінок місцями в Єгипті є багатолюдні курорти, а на вулицях великих міст туристкам краще не з’являтися на самоті. Щобільше, можуть вкрасти туристок та бедуїни. Тому багатьом радять не приїжджати через неперевірені маловідомі компанії, які інколи співпрацюють із злочинцями та продають їм людей.

Сомалі

Колись цю країну прозвали “пеклом на землі”. Туристи там нерідко зазнають побиття і стають жертвами випадкових перестрілок. А ось жінки, яким не пощастило, потрапляють у сексуальне рабство. Нерідко на сайтах пишуть про те, що для спокійного відпочинку Сомалі, якщо цю поїздку можна так назвати, потрібно наймати охорону.