У США рибалка впіймав гігантську акулу вагою 500 кг

Американський рибалка може похвалитися найбільшим уловом у своєму житті. Чоловік поодинці виловив акулу вагою 544 кілограми, проте для того, щоб витягнути її на берег, виникли проблеми.

Як повідомляє видання The Miami Herald, чоловік, на ім’я Блейн Кенні рибалив на пляжі острова Санта-Роза у Флориді. Він спочатку розраховував на великий улов, тому використовував найбільшу наживку з усіх можливих, голову жовтого тунця масою 36 кілограмів.

30 січня Кенні, який володіє компанією, що надає в оренду екіпірування для риболовлі на акул, разом зі своїм діловим партнером відпочивав на узбережжі. А вже наступного ранку він помітив, що волосінь його вудки натяглася. Чоловік кинувся витягувати видобуток, але риба, яка попалася на гачок, чинила опір щосили. На те, щоб самостійно підтягти свій улов до берега, у Блейна пішла ціла година.

Як тільки риба наблизилася до мілководдя, чоловік зрозумів, що йому по-справжньому посміхнувся успіх. З’ясувалося, що він упіймав гігантську акулу — її довжина становила понад 3,5 метри, а вага сягала 544 кілограмів. Радості рибалки не було меж. За словами приятеля, який вирушив тоді з Блейном на рибалку, здійснилася давня мрія чоловіка. «Про цей день він мріяв з того часу, як закинув свою першу наживку», — каже друг Кенні.

Втім, уже незабаром після вилову рибалка вирішив відпустити акулу: він зняв її з гачка і випустив у море. У розмові зі ЗМІ він зізнався, що задоволений вже тим фактом, що в його житті був такий гігантський улов, і не може описати словами ту радість, яку зазнав, коли побачив акулу.