На Гаваях рифова акула напала на дитину

Як повідомляє газета Honolulu Star-Advertiser, на Гаваях (США) акула напала на дитину.

Йдеться про невелику рифову акулу довжиною близько метра. Вона вкусила за ногу 11-річну дівчинку біля узбережжя острова Оаху, неподалік від селища Каава. Про це заявили у місцевій службі екстреної допомоги.

Інцидент стався минулої суботи, але відомо про нього стало лише зараз.

На місце події прибули медики, на щастя, рана дитини виявилася безпечною, і батьки дівчинки відмовилися від госпіталізації.

Рятувальна служба встановила у районі попереджувальні знаки.