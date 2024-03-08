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На Гаваях рифова акула напала на дитину

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Гаваях рифова акула напала на дитину
Photo by David Clode on Unsplash

Як повідомляє газета Honolulu Star-Advertiser, на Гаваях (США) акула напала на дитину.

Йдеться про невелику рифову акулу довжиною близько метра. Вона вкусила за ногу 11-річну дівчинку біля узбережжя острова Оаху, неподалік від селища Каава. Про це заявили у місцевій службі екстреної допомоги.

Інцидент стався минулої суботи, але відомо про нього стало лише зараз.

На місце події прибули медики, на щастя, рана дитини виявилася безпечною, і батьки дівчинки відмовилися від госпіталізації.

Рятувальна служба встановила у районі попереджувальні знаки.

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