Уряд Єгипту працює над перетворенням Шарм-ель-Шейха на зелене місто

Міністерства довкілля та туризму Єгипту співпрацюють у реалізації стратегії сталого туризму та перетворення Шарм-ель-Шейха на зелене місто, йдеться у недільній заяві кабінету міністрів.

Це сталося під час зустрічі міністра довкілля Ясмін Фуад та міністра туризму та старожитностей Халеда Ель-Анані з питань підготовки до 27-ї Конференції сторін зі зміни клімату (COP 27) у Шарм-ель-Шейху.

Фуад сказала, що на зустрічі обговорювалися заходи щодо впровадження екологічних стандартів у готелях, ресторанах та керівництво екохостелів.

Міністр пояснив, що на зустрічі також обговорювалися заходи, які будуть вжиті для підвищення ефективності готелів у Шарм-ель-Шейху, та кроки щодо отримання ними зеленого знаку.

На зустрічі також було обговорено підготовку до екологічних туристичних поїздок, які будуть організовані для делегацій, що відвідують археологічні пам’ятки в Єгипті під час саміту. Ці поїздки вийдуть за межі Шарм-ель-Шейха до Луксора, Асуана та Каїру. Ми раніше писали, що Доходи від туризму в Єгипті повернулися до допандемійного рівня

Крім того, Фуад підкреслив важливість глобальної рекламної кампанії, що проводиться міністерством в даний час, в якій представлені історії успіху Єгипту в галузі боротьби зі зміною клімату та висвітлюється перетворення Шарм-ель-Шейха на зелене місто, що сприятиме розвитку екологічного туризму в Єгипті на майбутній період.

Зі свого боку, Ель-Анані підкреслив повну готовність і прагнення міністерства та всього туристичного сектору Єгипту докласти всіх зусиль, щоб зробити свій внесок у успіх COP 27.

“Як наші давні предки дбайливо ставилися до навколишнього середовища, так і ми йдемо стопами наших предків, щоб досягти стійкості для майбутніх поколінь”, – додав Ель-Анані.

Він пояснив, що наразі розробляється план дій щодо перетворення Шарм-ель-Шейха на зелене, екологічно чисте місто. Це буде досягнуто після того, як усі готелі, туристичні об’єкти та дайвінг-центри отримають зелений сертифікат від однієї із затверджених міжнародних чи місцевих організацій.

Він додав, що ведеться робота з перетворення різних видів ліцензованих туристичних транспортних засобів, що працюють у Шарм-ель-Шейху, на екологічно чисті транспортні засоби, що працюють на енергії. Також раніше ми повідомляли, що У Єгипті пом’якшили умови в’їзду для українських туристів