У Єгипті пом’якшили умови в’їзду для українських туристів

Введені в Єгипті оновлені правила в’їзду призначені не тільки для відстеження підроблених тестів та інших документів, навпаки – вони допоможуть туристам, у яких виникнуть технічні проблеми – такі як QR-код, що не читається. Про це заявили експерти у єгипетських ЗМІ.

Нагадаємо, Єгипетське агентство розвитку туризму (ETPB) розіслало туристичним компаніям циркуляр, в якому офіційно оголосило правила в’їзду громадян в Єгипет з 22 січня 2022 року. Згідно з ним туристи з зможуть в’їхати до Єгипту p вакцинами схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я, якщо з моменту вакцинації минуло не менше 14 днів. Ті, хто не вакцинований, зможуть в’їхати до Єгипту з довідкою про негативний результат тесту. дітям віком до 12 років довідка не потрібна.

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«Туристи більше не будуть застрягати біля виходів на посадку після прибуття в єгипетські аеропорти, якщо в сертифікаті про щеплення або тест є нечитаний QR-код. Раніше з такими документами українських та російських туристів не пускали в країну», – прокоментували експерти розділ, який позначали як правила депортації. За їх словами, додаткове тестування в курортних аеропортах – це захід «на користь» туристів без QR-коду або тих, чий ПЛР-тест закінчився через затримку рейсу. Вони зможуть пройти експрес-тест за 20 доларів після прибуття до Єгипту.

Раніше туристів із такими документами не пускали до країни, їм загрожувала депортація. Тепер навіть якщо тест виявиться позитивним, їх не відправлять назад до їхньої країни. Туристам дозволено перебувати на карантині протягом п’яти днів у своєму готелі. Якщо негативний результат тесту буде отримано на 6 день, карантин буде знятий. Якщо результат буде позитивний, він залишиться на карантині ще на 5 днів», – пояснили єгипетські експерти. При цьому оплачувати готель та тести туристам доведеться самостійно.

Нагадаємо, раніше DIP повідомляв, що у Єгипті посилили правила в’їзду для туристів.