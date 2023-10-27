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Єгипет накриває аномальна спека до +38°C

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет перетворюється на аномальну пательню: країну накриває пекельна спека до +38°C

“Дуже спекотну погоду” та “підвищення температури” на курортах Єгипту пообіцяла туристам єгипетська преса з посиланням на Метеобюро Єгипту. Згідно з ним, у деяких провінціях у Південному Верхньому Єгипті зафіксовано температуру 38 градусів за Цельсієм.

Спекотну погоду обіцяють на Південному Синаї та провінції Червоне море, а «дуже спекотну» – там, де розташовані основні екскурсійні маршрути, в Луксорі та околицях. Тобто фіксується своєрідна «погодна аномалія». При цьому тих, хто їде на екскурсії Синою, в той же монастир Святої Катерини може зустріти туман на дорогах.

При цьому на Червоному морі обіцяють помірний вітер, висота хвиль становитиме від 1,25 до двох метрів, вітер біля поверхні буде північно-західним. Що стосується Середземного моря, то вітер буде слабким або помірним, висота хвиль варіюватиметься від півметра до 1,25 метра, а приземні вітри будуть північно-західними та північно-східними.

У Хургаді прогноз погоди обіцяє довгострокову спеку – тих, хто зібрався на листопадові, також чекає +30 градусів і вище, тільки після них «злегка похолодає» – до +27 і з’являться хмари. Схожа картина й у Шармі – +30-31 аж до десятих чисел листопада. Вода у морі – +25 градусів.

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