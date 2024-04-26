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У Італії заборонять продавати морозиво та піцу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Італії планують заборонити продавати морозиво та піцу
Photo by Klara Kulikova on Unsplash

Телеканал Sky News повідомлять, що мерія Мілана в Італії планує заборонити продавати їжу на виніс, включаючи піцу, морозиво та напої після опівночі.

Місцева влада очікує, що нововведення боротиметься з шумом на вулицях міста ночами, оскільки це заважає місцевим жителям спати.

«Мета — знайти баланс між спілкуванням та розвагами, а також спокоєм та умиротворенням мешканців», — заявив заступник мера міста Марко Гранеллі.

Якщо законопроєкт буде прийнято, то у високий туристичний сезон з травня по листопад буде заборонено продавати їжу та напої для столиків на відкритому повітрі з 00:30 у будні та з 01:30 у вихідні та святкові дні.

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