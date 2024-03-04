У Єгипті планують побудувати ще один курорт на Червоному морі

Влада Єгипту слідом за залученням інвестицій з ОАЕ в розвиток курорту на Середземному морі готова віддати під забудову і велику пляжну територію в Шарм-ель-Шейху.

Нагадаємо, нещодавно Єгипет уклав найбільшу в історії країни угоду щодо залучення іноземних інвестицій: інвестори з ОАЕ спрямують 24 млрд доларів на розвиток курорту Рас-ель-Хекма неподалік Олександрії на березі Середземного моря.

За попередньою інформацією, тепер єгипетська влада уклала угоду з інвесторами із Саудівської Аравії про будівництво на півночі Шарм-ель-Шейху фешенебельного курорту Ras Ghamila. Там збудують 5–6 шикарних готелів класу люкс, аквапарк, розважальний парк, торгові центри тощо.

Рас-Гаміла славиться великими можливостями для дайвінгу: місцевий риф вважається одним із найкращих у Шарм-ель-Шейху.