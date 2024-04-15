У Єгипті біля курорту Шарм-ель-Шейх сів на мілину і зруйнував рідкісний кораловий риф танкер що плив до Росії

На єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх сталася НП: біля курорту сів на мілину і поламав кораловий риф танкер, що плив до Росії. Як пише Al Araby, все сталося в провінції Південний Синай: танкер із газом сів на мілину на коралових рифах у районі Рас Насрані біля входу в затоку Акаба, біля берегів туристичного міста Шарм-ель-Шейх.

Як додає видання, корабель викликав руйнацію значної частини рідкісних рифів Червоного моря. У результаті спецсудам департаменту природних заповідників Південного Синаю вдалося спустити судно на воду та доставити його до морського порту Шарм-ель-Шейха. Танкер буде заарештований до завершення розслідування, що визначає розмір збитків, завданих коралам. Далі має бути з’ясовано фінансовий штраф, накладений на судно.

Прокуратура Шарм-ель-Шейха розпочала розслідування інциденту з посадкою корабля на мілину та руйнування ним частин рідкісних коралових рифів. Вже відомо, що на танкері зафіксували “раптову несправність”, яка призвела до того, що судно відхилилося від курсу.

Як уточнили виданню в департаменті, корабель називається «Клаудія Газ» та плаває під прапором Ліберії. Танкер із газом розвантажився в йорданському порту Акаба і прямував до Росії.

Нагадаємо, що раніше 2021 року курортам Єгипту також загрожувала надзвичайна подія з танкерами. Це сталося, коли суховантажне судно «Ever Given» сів на мілину в Суецькому каналі. У результаті в Червоному морі зібралася справжня «пробка» з танкерів і експерти чекали на проблеми — докладніше читайте тут. Але зрештою все обійшлося.