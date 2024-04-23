Саудівська родина поряд із Шарм-ель-Шейхом збудує елітний курорт

Холдингова група Ajlan and brothers із Саудівської Аравії прагне вкласти початкові інвестиції у розмірі 1,5 мільярда доларів для створення туристичних проєктів у районі “Рас Джаміля” з видом на Червоне море в Єгипті.

За словами інсайдера, який поговорив із Mubasher на умовах анонімності, родина саудівців виявила бажання отримати землю в районі Рас Джаміля для створення туристичного проєкту. На першому етапі пропозиція включає створення близько 10 готелів категорій 4 і 5 зірок з видом на Червоне море поряд прибережним містом Шарм-ель-Шейх, загальною місткістю до 3000 готельних номерів.

Повідомляється, що пропозиція Саудівської Аравії про початкові інвестиції стосується лише готелів та не включають вартість землі. Завершення угоди пов’язані з іншими проєктами, які у час перебувають у стадії переговорів із Єгиптом, де всі проєктні контракти будуть укладені відразу.

Він пояснив, що саудівська Ajlan group також подала пропозицію про придбання єгипетських компаній у рамках державної тендерної програми, очікуючи на завершення переговорів протягом 6 місяців”.

Площа земельної ділянки “Рас Джаміля”, що розташована навпроти Тиранської протоки, становить 860 тисяч квадратних метрів і належить міністерству ділового сектору уряду Єгипту.