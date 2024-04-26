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ЄСТуризмФранція

Тисячі рейсів скасовано в Європі через страйк авіадиспетчерів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Тисячі рейсів скасовано в Європі через страйк авіадиспетчерів
Photo by Toni Pomar on Unsplash

В аеропортах Європи, 25 квітня, скасовано понад 2 000 рейсів через страйк авіадиспетчерів у Франції. Про це повідомляє Асоціація європейських авіаперевізників Airlines for Europe.

За її даними, ще близько тисячі літаків змінять маршрут руху, щоб уникнути французького повітряного простору.

В аеропортах Франції пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти статус рейсу та готуватись до значних затримок. У паризькій авіагавані ім. Шарля де Голля сьогодні скасовано 55% рейсів, в аеропорту Орлі – 75%. У регіональних аеропортах, наприклад, у Марсель-Прованс страйк торкнеться 65% рейсів.

Профспілки співробітників авіації Франції незадоволені планами реорганізації системи управління повітряним рухом з метою підвищення ефективності та скорочення персоналу.

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