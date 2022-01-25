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Доходи від туризму в Єгипті повернулися до допандемійного рівня

Євгеній Подольський

Заступник міністра туризму та старовини Гада Шалабі заявила, що доходи від туризму в Єгипті перевищать $13 млрд у 2021 році, повернувшись на рівень до пандемії, повідомляє Reuters.

Доходи від туризму в 2020 році склали близько $4 млрд, що на 70% менше $13,03 млрд у 2019 році, на тлі пандемії коронавірусу, яка сильно вдарила по сектору.

Заступник міністра очікує, що поточний рік перевищить доходи 2021 завдяки сильній національній стратегії, що включає гігантські проекти, реалізовані державою і спрямовані на зростання туристичного сектора.

“У 2022 році на нас чекає відкриття Великого Єгипетського музею, проекту Великого Преображення на Сінаї, курорту Галала на березі Червоного моря, а також розширення готелів у місті Аламейн, внаслідок чого з’являться нові туристичні продукти, що підвищують туристичну конкурентоспроможність Єгипту”, – сказала вона.

Слід зазначити, що туризм забезпечує до 15% економічного виробництва Єгипту та є основним джерелом іноземної валюти.

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