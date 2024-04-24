Столицю Греції накрила піщана буря. Місто забарвилося в помаранчевий колір

За інформацією грецьких метеорологів, місто накрила піщана буря, що прийшла з Сахари. Негода почалася 22 квітня, а 23 квітня досягла свого піка.

Місцеві жителі діляться кадрами страшного, але гарного явища у соцмережах.

WATCH: Saharan dust turning the sky of Athens, Greece completely orange pic.twitter.com/OoCB8h4Vq3 — Quick News Alerts (@QuickNewsAlerts) April 23, 2024

“Африканський пил, що покрив Грецію, створив страшну картину, через яку Афіни виглядають як колонія на Марсі”, – написав один із місцевих жителів.

Місцева влада порекомендувала жителям міста постаратися проводити на вулиці менше часу, доки буря не вляжеться.