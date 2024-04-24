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ГреціяТуризм

Столицю Греції накрила піщана буря. Місто забарвилося в помаранчевий колір

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Столицю Греції накрила піщана буря. Місто забарвилося в помаранчевий колір

За інформацією грецьких метеорологів, місто накрила піщана буря, що прийшла з Сахари. Негода почалася 22 квітня, а 23 квітня досягла свого піка.

Місцеві жителі діляться кадрами страшного, але гарного явища у соцмережах.

“Африканський пил, що покрив Грецію, створив страшну картину, через яку Афіни виглядають як колонія на Марсі”, – написав один із місцевих жителів.

Місцева влада порекомендувала жителям міста постаратися проводити на вулиці менше часу, доки буря не вляжеться.

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