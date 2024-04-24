Смертельне фото: туристка впала у вулканічний кратер в Індонезії

31-річна туристка з Китаю загинула на відпочинку, впавши в кратер вулкана Іджен, що діє, в Індонезії. Нещасний випадок стався на очах її чоловіка, передає Daily Мail.

Повідомляється, що подружжя піднялося на вершину гори у складі туристичної групи, щоб з висоти помилуватися східним сонцем і побачити знамените кислотне озеро в кратері Іджена.

Туристи зазвичай почали робити пам’ятні фотографії на краю кратера. Гостя з Китаю теж вирішила сфотографуватись. Під час позування вони сильно наблизилися до краю, заплуталися ногою у власній сукні та впали у прірву з висоти 75 метрів.

Співробітники спецслужб, які прибули на місце трагедії, понад дві години підіймали тіло жінки на поверхню.

Повідомляється, що тіло загиблої буде перевезене на Балі, а потім доставлено літаком до Китаю.

Вулканічний комплекс Іджен на Східній Яві складається з більш як 10 вулканічних об’єктів, що розмістилися в радіусі 20 кілометрів. Тут знаходиться сірчане озеро Кава Іджен – найбільша кислотна водойма у світі.