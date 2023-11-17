Між Хургадою та сектором Газа 600 км: Єгипет у відчаї шукає туристів

Єгипетський туристичний сектор, на який вкрай негативно вплинув близькосхідний конфлікт, що йде буквально на кордоні, шукає вихід зі становища. Високопосадовці, починаючи з міністра туризму, поїхали в пошуках туристів основними ринками. Першим міністр туризму відвідав такий важливий і «нервовий» щодо реакції туристів на конфлікти ринок, як Німеччина. Німців мають намір заспокоїти та залучити додатковими бонусами.

Основна проблема Єгипту, як зазначають коментатори, у тому, що між Хургадою та сектором Газа відстань цілих 600 кілометрів. Налякані туристи почали відмовлятися від турів до Єгипту. Як заявив міністр туризму Єгипту Ахмед Іса, який вирушив до Німеччини для проведення переговорів з німецьким туристичним сектором, Єгипет має намір підтримати туроператорів у цій країні і «розділити ризики зі своїми партнерами».

При цьому звіт міністра, за єгипетськими традиціями, оптимістичний. Він заявив, що кількість скасування не збільшилася, а кількість бронювань почала відновлюватися. «80% німців, які приїжджають до Єгипту, їдуть до району Хургади, який знаходиться за 600 кілометрів від Гази. Марса Алам знаходиться ще далі. На Синайському півострові знаходиться лише Шарм-ель-Шейх, але для німецького ринку він не такий важливий», – додав міністр. Також він анонсував «довідкову рекламну кампанію», «щоб показати відпочиваючим, що Єгипет є прекрасним і безпечним».

Також міністр додав, що туризм у Шарм-ель-Шейху Єгипет також продовжить підтримувати. Субсидію на кожен рейс у листопаді та грудні збільшили на 500 доларів, крім того, у рамках підтримки, яку країна надає авіакомпаніям, Єгипет знизить вимогу до заповнення рейсів до 60%.

Також Іса розповів, що його відомство веде переговори з німецькими туроператорами про рекламну підтримку, щоб покрити половину їх витрат. Також міністерство вкладеться і в прес-тури. «Ми також хочемо показати туристичним агентствам, що на курортах все продовжується нормально. Наприклад, Alltours організує велику рекламну поїздку у грудні», – заявив він.