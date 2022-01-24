Тепер туристів до Таїланду пускатимуть за новою державною програмою

У Таїланді представили нову державну програму Wellness Sandbox (“медичну пісочницю”) для розвитку медичного туризму в країні. Поки що вона працюватиме у пілотному режимі у двох туристських районах – Хуахін та Ча-ам. Пізніше географія програми може бути розширена, повідомляє The Thaiger.

Управління туризму Таїланду представило цю ідею Центру управління економічною ситуацією після успіху “пісочниці” на Пхукеті, повідомив тайським ЗМІ офіційний представник уряду Танакорн Вангбунконгчана. Як відомо, Phuket Sandbox – це програма, за якою вакциновані проти COVID-19 туристи можуть прилетіти на острів без подальшого карантину. Але цього разу влада вибрала ще й вузький напрямок для відпочиваючих. Розвиток медичного туризму за планами місцевого уряду має сприяти зростанню економіки Таїланду.

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Умови в’їзду в “медичну пісочницю” ті самі. Вакцини від коронавірусу, що отримали обидві дози, мають право в’їжджати в Таїланд і вільно переміщатися в затверджених місцях протягом перших семи днів у країні, а не ізолюватися в готелі. За новою програмою Wellness Sandbox райони Хуа Хін та Ча-ам мають намір популяризувати як найкращі напрямки оздоровчого туризму у світі, рекламуючи місцеві делікатеси, тайський масаж та спа-послуги, а також традиційну медицину та продукцію з лікувальних трав. курорти та спа-салони, що беруть участь у “медичній пісочниці”, повинні відповідати стандартам профілактики COVID-19, встановленим управлінням з безпеки та охорони здоров’я.

З початку року поряд із Пхукетом для українців стали доступні ще три провінції Таїланду. Для відпочинку на острові туристи мають надати паспорт вакцинації, ПЛР-тести та страховку. Також раніше ми писали про У Таїланді вчинено жорстоке вбивство туриста