В Іспанії знову введені маски: МЗС терміново попередило туристів про новий ковід і маски

На популярному курорті перезапустили масочний режим. МЗС терміново попередило туристів про новий квід і те, що маски знову введені, поки – в медустановах. Йдеться, правда, про британське МЗС і один із найпопулярніших у британців напрямок — про Іспанію. Українців на іспанських курортах зі зрозумілих причин зараз зовсім небагато, проте туристам та іншим громадянам, які перебувають у цій країні, все ж таки корисно це знати, оскільки нові правила та небезпека нового ковіда поширюється, зрозуміло, і на них.

Отже, як пише британське видання Daily Star, британське МЗС випустило рекомендації для туристів, які незабаром вирушать до Іспанії. У ньому повідомляється, що варіант Covid JN.1 продовжує поширюватися і Іспанія знову запровадила правила носіння масок через зростання випадків захворювання на коронавірус і грип.

На щастя, поки «масковий режим» відвоював позиції дуже помірковано. Маски потрібні у медичних закладах. Однак Іспанія – перша європейська країна, яка повернула ці вимоги.

«Через зростання випадків респіраторних інфекцій, таких як грип та Covid, вам може знадобитися носити маску при відвідуванні медичних закладів, таких як кабінети лікарів, лікарні або аптеки. Вам слід звернутися до рекомендацій місцевої влади у пункті призначення та переконатися, що ви обізнані про ці заходи», – закликає МЗС.

Також видання додає, що JN.1, мутація від Omicron, став домінуючим штамом коронавірусу в усьому світі. Причому минулого місяця було зареєстровано понад 10 тисяч смертей від вірусу. За традицією експерти пояснюють черговий спалах тим, що на святах люди надто багато спілкувалися між собою.