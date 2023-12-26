Через нову пандемію Турецькі готелі знову залишаться без туристів

Позитивні прогнози щодо кількості туристів на 2024 рік можуть не справдитись через чергове зростання випадків ковіду — про це заявили в Туреччині.

Місцеві готелі серйозно злякалися початку нової пандемії, яка знову може залишити готелі без туристів. Причому хвилю паніки підхопили одразу кілька туристичних видань Туреччини.

У результаті готельєри не без резону побоюються, що нова пандемія ковіду може знову залишити країну без туристів, причому з огляду на минулий досвід — заборонити поїздки можуть як країни-донори, так і влада самої Туреччини, щоб зменшити імпорт ковіду.

Причина для побоювань у тому, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що кількість випадків захворювання на Covid-19 за місяць зросла на 52%.

При цьому масковий режим частково знову ввели в Німеччині, де кількість випадків за останні тижні зросла на 54%, за даними Інституту Роберта Коха (RKI). Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Карл Лаутербах. За німецькою статистикою близько 7 мільйонів людей нині страждають від простудних захворювань загалом. При цьому від початку жовтня зафіксовано 167 тис. випадків «корони», з них 24 тис. минулого тижня.

Також турки відзначили високе зростання ковіду і в Польщі, також популярному напрямку для Туреччини. Там також зафіксовано найвище зростання смертності – 76%.