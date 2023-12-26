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Через нову пандемію Турецькі готелі знову залишаться без туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Через нову пандемію Турецькі готелі знову залишаться без туристів

Позитивні прогнози щодо кількості туристів на 2024 рік можуть не справдитись через чергове зростання випадків ковіду — про це заявили в Туреччині.

Місцеві готелі серйозно злякалися початку нової пандемії, яка знову може залишити готелі без туристів. Причому хвилю паніки підхопили одразу кілька туристичних видань Туреччини.

У результаті готельєри не без резону побоюються, що нова пандемія ковіду може знову залишити країну без туристів, причому з огляду на минулий досвід — заборонити поїздки можуть як країни-донори, так і влада самої Туреччини, щоб зменшити імпорт ковіду.

Причина для побоювань у тому, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що кількість випадків захворювання на Covid-19 за місяць зросла на 52%.

При цьому масковий режим частково знову ввели в Німеччині, де кількість випадків за останні тижні зросла на 54%, за даними Інституту Роберта Коха (RKI). Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Карл Лаутербах. За німецькою статистикою близько 7 мільйонів людей нині страждають від простудних захворювань загалом. При цьому від початку жовтня зафіксовано 167 тис. випадків «корони», з них 24 тис. минулого тижня.

Також турки відзначили високе зростання ковіду і в Польщі, також популярному напрямку для Туреччини. Там також зафіксовано найвище зростання смертності – 76%.

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