Всі розділи
ГоловнаCOVID Travel NewsCOVID-19: у країнах Азії збільшилася кількість нових випадків захворювання
COVID Travel NewsІндонезіяКитай

COVID-19: у країнах Азії збільшилася кількість нових випадків захворювання

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
COVID-19: у країнах Азії збільшилася кількість нових випадків захворювання

На тлі сплеску випадків COVID-19, викликаного високоінфекційним варіантом JN.1, багато азіатських країн поступово повертають термосканери та впроваджують обов’язкове носіння масок, передає TimesTravel.

Згідно зі звітами, за останні два тижні в Китаї, Сінгапурі, Малайзії, Індонезії та Філіппінах відмічено збільшення випадків захворювання на COVID-19, що збігається зі святковим сезоном. МОЗ Сінгапуру, зіткнувшись із сплеском і зафіксувавши тисячі нових випадків, випустило рекомендації для мандрівників та громадян у відповідь на зростання інфекцій.

15 грудня в Китаї виявили сім випадків COVID-субваріанту JN.1. Китайська влада стверджує, що рівень поширеності JN.1 в країні нині “дуже низький”, але вони не виключають його можливості стати домінуючим штамом, посилаючись на такі фактори, як імпортовані випадки.

У Великобританії зростає рівень захворюваності на вірус, з 5 975 позитивними випадками в Англії за сім днів до 9 грудня. Це збільшення на 38,6 відсотка порівняно з попереднім тижнем. Експерти попереджають, що це може бути однією з найгірших хвиль COVID-19 з моменту введення вакцини.

Центри з контролю та профілактики захворювань США оцінюють, що підвид коронавірусу JN.1 викликає приблизно 20 відсотків нових випадків COVID у Сполучених Штатах, що робить його найшвидшим штамом. Він уже домінує на північному сході, викликаючи приблизно третину нових інфекцій.

В Індонезії випадки COVID збільшились на 13 відсотків порівняно з листопадом. У Джакарті в середньому фіксується 200 випадків на добу. Незважаючи на те, що 90 відсотків випадків асимптомні або слабко виражені та госпіталізації перебувають під контролем, МОЗ закликає мешканців робити бустерні щеплення та вводить термосканери на ключових пунктах.

Малайзія за тиждень перед Різдвом та Новим роком відзначила майже подвоєння випадків COVID-19. Незважаючи на сплеск, уряд відмовився від запровадження обмежень та зосереджується на контролі контактів через свою систему TRIIS. Міністр охорони здоров’я закликав людей носити маски та порадив людям похилого віку і тим, у кого є серйозні проблеми зі здоров’ям, отримати бустерну дозу вакцини.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Сінгапур знову вводить маски через COVID-19

COVID Travel News
У Сінгапурі знову введено заходи щодо використання масок через...

Німеччину офіційно попередили про нову епідемію: туризм готують до нових закриттів?

COVID Travel News
Німеччину офіційно попередили про нову епідемію коронавірусу. При цьому...

Для туризму пролунав тривожний сигнал: у Китаї поширюється «новий ковід», в США б’ють на сполох

COVID Travel News
Ще один «новий ковід» може поширитися з Китаю. Цього...

Скасування рейсів через Covid повернулося: тисячі пасажирів застрягли в лондонському аеропорту

COVID Travel News
Спалах Covid став причиною третього за цей місяць уповільнення...

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала бути готовими до нової хвилі пандемії

COVID Travel News
Сфера туризму зараз відчуває тривожні вібрації, оскільки Всесвітня організація...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму