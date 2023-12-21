COVID-19: у країнах Азії збільшилася кількість нових випадків захворювання

На тлі сплеску випадків COVID-19, викликаного високоінфекційним варіантом JN.1, багато азіатських країн поступово повертають термосканери та впроваджують обов’язкове носіння масок, передає TimesTravel.

Згідно зі звітами, за останні два тижні в Китаї, Сінгапурі, Малайзії, Індонезії та Філіппінах відмічено збільшення випадків захворювання на COVID-19, що збігається зі святковим сезоном. МОЗ Сінгапуру, зіткнувшись із сплеском і зафіксувавши тисячі нових випадків, випустило рекомендації для мандрівників та громадян у відповідь на зростання інфекцій.

15 грудня в Китаї виявили сім випадків COVID-субваріанту JN.1. Китайська влада стверджує, що рівень поширеності JN.1 в країні нині “дуже низький”, але вони не виключають його можливості стати домінуючим штамом, посилаючись на такі фактори, як імпортовані випадки.

У Великобританії зростає рівень захворюваності на вірус, з 5 975 позитивними випадками в Англії за сім днів до 9 грудня. Це збільшення на 38,6 відсотка порівняно з попереднім тижнем. Експерти попереджають, що це може бути однією з найгірших хвиль COVID-19 з моменту введення вакцини.

Центри з контролю та профілактики захворювань США оцінюють, що підвид коронавірусу JN.1 викликає приблизно 20 відсотків нових випадків COVID у Сполучених Штатах, що робить його найшвидшим штамом. Він уже домінує на північному сході, викликаючи приблизно третину нових інфекцій.

В Індонезії випадки COVID збільшились на 13 відсотків порівняно з листопадом. У Джакарті в середньому фіксується 200 випадків на добу. Незважаючи на те, що 90 відсотків випадків асимптомні або слабко виражені та госпіталізації перебувають під контролем, МОЗ закликає мешканців робити бустерні щеплення та вводить термосканери на ключових пунктах.

Малайзія за тиждень перед Різдвом та Новим роком відзначила майже подвоєння випадків COVID-19. Незважаючи на сплеск, уряд відмовився від запровадження обмежень та зосереджується на контролі контактів через свою систему TRIIS. Міністр охорони здоров’я закликав людей носити маски та порадив людям похилого віку і тим, у кого є серйозні проблеми зі здоров’ям, отримати бустерну дозу вакцини.