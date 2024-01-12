Covid повертається: Іспанія вводить масочный режим через спалах інфекції

Іспанія повертає масочний режим по всій країні через спалах ковіда та грипу. Нові заходи набули чинності минулої середи, незважаючи на масові протести місцевих у деяких регіонах. Про це повідомили іспанські ЗМІ.

Уточнювалося, що поки що зобов’язання носити маски поширюється лише на лікарні та медичні центри, проте цілком можливо, що зона покриття може розширитися. В даний час маски знадобляться також і в туристичних районах – Валенсії та на Канарських островах.

Згідно з моніторингом епідеміологічної ситуації в країні, кількість хворих на респіраторні захворювання швидко зростає, а разом з цим стрімко заповнюються лікарні. Примітно, що це не вперше Іспанія повертає масковий режим. Минулого року влада оголосила про припинення кризи в галузі охорони здоров’я, проте через обставини запровадила невідкладні заходи. Міністр охорони здоров’я Моніка Гарсія тоді наголосила, що це «базовий захід першого порядку».

Перерахуємо, які правила зараз діють у країні у зв’язку із змінами:

Носіння медичних масок або респіраторів обов’язкове у лікарнях та медичних центрах. Не потрібні поза зазначених місць. У громадських місцях маску повинні надягати люди з ознаками інфекційного захворювання.

Проте вплив цих заходів на туристів ще не зрозумілий. Міністерство закордонних справ країн, у тому числі нашої країни, поки що не оновило рекомендації щодо відвідин Іспанії. Існуючі рекомендації закликають дотримуватися всіх заходів безпеки та дотримуватися санітарних інструкцій.