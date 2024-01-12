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Covid повертається: Іспанія вводить масочный режим через спалах інфекції

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Covid повертається: Іспанія вводить масочний режим через спалах інфекції
Іспанія повертає масочний режим по всій країні через спалах ковіда та грипу. Нові заходи набули чинності минулої середи, незважаючи на масові протести місцевих у деяких регіонах. Про це повідомили іспанські ЗМІ.
Уточнювалося, що поки що зобов’язання носити маски поширюється лише на лікарні та медичні центри, проте цілком можливо, що зона покриття може розширитися. В даний час маски знадобляться також і в туристичних районах – Валенсії та на Канарських островах.
Згідно з моніторингом епідеміологічної ситуації в країні, кількість хворих на респіраторні захворювання швидко зростає, а разом з цим стрімко заповнюються лікарні. Примітно, що це не вперше Іспанія повертає масковий режим. Минулого року влада оголосила про припинення кризи в галузі охорони здоров’я, проте через обставини запровадила невідкладні заходи. Міністр охорони здоров’я Моніка Гарсія тоді наголосила, що це «базовий захід першого порядку».
Перерахуємо, які правила зараз діють у країні у зв’язку із змінами:
  1. Носіння медичних масок або респіраторів обов’язкове у лікарнях та медичних центрах.
  2. Не потрібні поза зазначених місць.
  3. У громадських місцях маску повинні надягати люди з ознаками інфекційного захворювання.
Проте вплив цих заходів на туристів ще не зрозумілий. Міністерство закордонних справ країн, у тому числі нашої країни, поки що не оновило рекомендації щодо відвідин Іспанії. Існуючі рекомендації закликають дотримуватися всіх заходів безпеки та дотримуватися санітарних інструкцій.

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