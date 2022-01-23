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ТаїландТуризм

У Пхукеті туристів закликали бути обережними через крокодила на пляжі

Євгеній Подольський

Як повідомляє портал «Новини Пхукету», днями поблизу одного з пляжів тайського острова Пхукет був помічений великий крокодил.

Рептилію вперше помітили в районі Чернг Талай, вона плавала за двісті метрів від берега. Потім про крокодиля рятувальникам повідомили рибалки на швидкісному катері, які зупинилися поряд із пляжем Банг Тао. Було запущено безпілотника, щоб стежити за пересуванням хижака, і виявилося, що він попрямував у бік Суріна.

У зв’язку з появою крокодила губернатор Пхукета Наронг Вунсієу закликав туристів, які відпочивають на пляжах острова, бути обережними і не втрачати пильності.

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