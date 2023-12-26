Туризм можуть знову закрити: ВООЗ готується до нової пандемії

Не встиг закритися останній «ковідний» шпиталь, як ВООЗ оголосила, що готується до нової пандемії. Якась ще не існуюча «хвороба Х» потенційно може захлеснути світ у будь-який момент — налякав усіх і, зокрема, турбізнес гендиректор Коаліції та інновації у сфері готовності до епідемій, доктор Річард Хатчетт. «Готуватися потрібно вже зараз!» – Заявив він.

На лякаючі подробиці у ВООЗ не поскупилися. Вони запевняють, що ця хвороба швидше за все прийде як ковид — від диких чи свійських тварин і почне передаватися від людини до людини. Однак не виключається і можливість біотероризму. При цьому у ВООЗ запевнили, що новий, поки що невідомий вірус, може бути таким же небезпечним, як епідемія іспанки на початку ХХ століття — з якою, нагадаємо, порівнювали і пандемію коронавірусу. Може загинути до 50 млн людей — також запевняють у ВООЗ, додаючи, що ковід не був таким смертоносним.

«Якщо світ хоче врятуватися від нового вірусу, він має бути готовим до широкомасштабної програми вакцинації. Потенційна нова епідемія буде в 20 разів небезпечніша за вірус корони», – заявив експерт ВООЗ, і додав, що назвати точний час, коли з’явиться цей страшний вірус, неможливо. «Нові смертельні віруси та бактерії з’являються щодня по всьому світу, вчені побоюються, що поширення хвороби X не триватиме багато часу. Саме з цієї причини ВООЗ виявляє велику активність щоразу, коли вірусні захворювання виходять на перший план», – додають експерти.

Нагадаємо, що від коронавірусу при його появі в грудні 2019 року ніхто не чекав сильних проблем, і точно те, що він посадить на карантин всю планету. Але всього місяць пройшов з моменту появи першого незрозумілого випадку до першого закритого міста, яким став Ухань, і оголошення пандемії від ВООЗ. Так, 30 листопада 2019 року в китайському місті Ухань було зафіксовано першого пацієнта з невідомим типом вірусу, що спричинив пневмонію, 1 грудня відомості про вірус довели до ВООЗ, 9 січня було зафіксовано першу смерть від коронавірусу, тоді ж він був повністю визначений і, власне, отримав ім’я – до цього його називали “атиповою пневмонією”, 12 січня остаточно підтвердилося, що вірус передається від людини до людини і вже 23 січня сталося “закриття на ковід” першого міста – Ухані в Китаї. Тоді ще ніхто не міг припустити, що це лише початок — але 28 січня перші випадки нової зарази зареєстрували в 15 країнах, зокрема в США, Німеччині, Франції, а вже 30 січня ВООЗ оголосила про спалах епідемії. Поки що тільки в Китаї. Але 11 березня 2020 року було оголошено загальну пандемію і земна куля поступово почала «закриватися на ковід».