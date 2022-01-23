ГоловнаТаїландУ Таїланді вчинено жорстоке вбивство туриста
ТаїландТуризм

У Таїланді вчинено жорстоке вбивство туриста

Гліб Парфененко
У Таїланді вчинено жорстоке вбивство туриста

Страшну знахідку виявила тайська поліція в орендованому туристами будинку в місті Канчанабурі, в районі Муанг – один британський турист був по-звірячому вбитий холодною зброєю, інший – серйозно поранений. Як повідомляють місцеві тайські ЗМІ, поліція «знайшла жертву зовні в калюжі крові, що лежить обличчям, з ножовими пораненнями на шиї».

Вбитим виявився 49-річний британський турист. Пізніше було знайдено другого постраждалого – з серйозними травмами його доставили до лікарні та перенесли операцію на черепі та на ключиці.

Як уточнила поліція, до будинку, що орієнтовно належав дівчині жертви, їх викликали сусіди. Зброю нападу було знайдено поруч із жертвою – це виявився «серповидний ніж».

Передбачуваний вбивця також встановлений: це місцевий житель, який пізніше був знайдений у сусідньому будинку, де живе його родич. Це молодий таєць 20 років, і, як додали в поліції, «йому надається психіатрична допомога».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleСШАМедицинаЄгипетТуреччинаРосіяУкраїна

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропаздоров'япандеміяОмікронвакцинаціяПоради туристамлітак

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал