У Таїланді вчинено жорстоке вбивство туриста

Страшну знахідку виявила тайська поліція в орендованому туристами будинку в місті Канчанабурі, в районі Муанг – один британський турист був по-звірячому вбитий холодною зброєю, інший – серйозно поранений. Як повідомляють місцеві тайські ЗМІ, поліція «знайшла жертву зовні в калюжі крові, що лежить обличчям, з ножовими пораненнями на шиї».

Вбитим виявився 49-річний британський турист. Пізніше було знайдено другого постраждалого – з серйозними травмами його доставили до лікарні та перенесли операцію на черепі та на ключиці.

Як уточнила поліція, до будинку, що орієнтовно належав дівчині жертви, їх викликали сусіди. Зброю нападу було знайдено поруч із жертвою – це виявився «серповидний ніж».

Передбачуваний вбивця також встановлений: це місцевий житель, який пізніше був знайдений у сусідньому будинку, де живе його родич. Це молодий таєць 20 років, і, як додали в поліції, «йому надається психіатрична допомога».