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Туристів заспокоюють: трупи в Анталії – результати аварії судна нелегалів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів заспокоюють: трупи в Анталії – результати аварії судна нелегалів

В останні дні з турецької Анталії щоразу надходять тривожні повідомлення про виявлення трупів на прибережній лінії. Одного з них знайшли на пляжі п’ятизіркового готелю минулого тижня. Потім минулими вихідними схожі НП фіксували в районах Ченгер, Кемераґзи та Денізкент.

Останки ще двох людей винесло на пляжі Анталії у понеділок. «Два трупи знайшли на пляжі готелю в районі Кадріє за 500 м один від одного. Статеву належність загиблих встановити не вдалося, вони направлені на судмедекспертизу», – повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Загальна кількість тіл, виявлених у курортній провінції, досягла девʼяти. Така тенденція лякає і місцевих, і відпочивальників. Посилює ситуацію і те, що більшість жертв виявляють без тих чи інших частин. Проте місцева влада має пояснення того, що відбувається.

Передбачається, що тіла, викинуті на берег в Анталії останніми днями, належать нелегальним мігрантам, човен при спробі дістатися з Африки до Європи затонув ще 11 грудня. А вже у січні шторм прибив останки до турецького берега. Побічно це підтверджує одяг на деяких із раніше знайдених жертв – він зроблений в Сирії. На борту човна, що зазнав аварії, знаходилося близько 90 осіб. Тож не факт, що сьогоднішні страшні знахідки будуть останніми.

Відсутність частин тіл у трупів деякі туристи, які обговорюють новини, готові пов’язувати з можливим насильницьким характером смертей та існуванням небезпечних злочинців у Анталії. Однак і цьому факту теж є цілком логічні пояснення – жертви могли втратити їх під час перебування у воді або через стихію, або через морських мешканців.

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