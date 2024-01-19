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ТуреччинаТуризм

На пляжі п’ятизіркового готелю в Анталії знайшли тіло без голови та руки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На пляжі п'ятизіркового готелю в Анталії знайшли тіло без голови та руки

Як повідомляє газета Alanya Postası, на пляжі п’ятизіркового готелю в Манавгаті (провінція Анталія, Туреччина) знайдено людське тіло без голови та правої руки.

Пригода сталася на пляжі готелю Amelia Beach 5*. Труп виявили співробітники готелю та негайно звернулися до поліції та берегової охорони.

Уточнюється, що останки відправили на судмедекспертизу, причому вони явно тривалий час перебували у воді і спотворені настільки, що не лише особи, а й навіть стать попередньо встановити не вдалося.

Розслідування події триває.

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