З’явилося відео страшної трагедії в Туреччині: у кабінки канатної дороги з туристами відвалилося дно, є загиблі

У п’ятницю ближче до вечора в Коньяалти, що в Анталії, сталася страшна надзвичайна подія з туристами, які каталися на канатній дорозі. В одній із кабінок відірвалося дно, внаслідок чого 8 людей впали на землю, з них 1 турист загинув.

Частина туристів через зупинку канатної дороги залишилась у повітрі.

Заява мера Анталії Мюхіттіна Беджека щодо трагедії на канатній дорозі в Коньяалти: «Одна наша людина загинула. Ми створили оперативний штаб. У повітрі залишаються 184 туристи, у 25 кабінках. Зараз прилітають гелікоптери з Айдину, Бурси та Балікесір. Ці гелікоптери прибувають для евакуації наших громадян, які залишилися нагорі».

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Беджек додав, що рятувальна операція займає багато часу. Також влада підтвердила, що в результаті трагедії 7 людей отримали поранення, вони госпіталізовані.

Про канатну дорогу відомо, що вона працює з 2017 року, проходила щорічне планове технічне обслуговування. При цьому очевидці розповіли про те, що почули звук вибуху за мить до аварії, що сталася.